С-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Власти Шри-Ланки прорабатывают вопрос введения бесплатных виз для туристов, минтуризма острова работает над этим, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге. Сбербанк выступил за смягчение ограничений на вывоз валюты из России

"Да, бесплатные визы для туристов все еще обсуждаются. Наш министр туризма усердно работает над этим вопросом, и, когда мы говорим про туризм, нужно отметить, что в этом году ожидается огромное количество туристов на Шри-Ланке… Я думаю, уже скоро они могут появиться, мы работаем над этим", — сказала Лиянаге.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.