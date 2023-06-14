Шри-Ланка прорабатывает бесплатные визы для туристов
Посол Шри-Ланки рассказал о проработке бесплатных виз для туристов
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С-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Власти Шри-Ланки прорабатывают вопрос введения бесплатных виз для туристов, минтуризма острова работает над этим, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге.
"Да, бесплатные визы для туристов все еще обсуждаются. Наш министр туризма усердно работает над этим вопросом, и, когда мы говорим про туризм, нужно отметить, что в этом году ожидается огромное количество туристов на Шри-Ланке… Я думаю, уже скоро они могут появиться, мы работаем над этим", — сказала Лиянаге.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/tourism/20230614/840824545.html
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