С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Россия заинтересована в увеличении числа турпоездок из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и работает над созданием комфортных условий для этого, сообщил министр экономического развития Максим Решетников во время встречи с министром экономики ОАЭ Абдаллой Аль-Марри на полях Петербургского международного экономического форума. Шри-Ланка прорабатывает бесплатные визы для туристов

"Объединенные Арабские Эмираты входят в пятерку наиболее популярных зарубежных направлений отдыха российских туристов. В 2022 году российские граждане совершили более 1,2 миллиона турпоездок в эту страну. К сожалению, показатели турпотока из ОАЭ в Россию далеки от возможного потенциала – порядка 6 тысяч въездных поездок в 2022 году. Мы заинтересованы в увеличении числа турпоездок из ОАЭ в Россию" — сказал Решетников, слова которого привели в сообщении пресс-службы министерства.

Он уточнил, что для этого есть хорошие предпосылки – установлен безвизовый режим, налажено регулярное прямое авиасообщение. "Сейчас работаем над созданием комфортных условий для пребывания туристов из ОАЭ в нашей стране", — уточнил министр.

В сообщении ведомства отмечается, что в ходе встречи министр экономики ОАЭ заявил, что с октября 2023 года из столицы Арабских Эмиратов Абу-Даби в Санкт-Петербург трижды в неделю начнет выполнять полеты национальный авиаперевозчик Etihad Airways. "По его словам, это будет способствовать увеличению взаимного турпотока", — указано в релизе.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.