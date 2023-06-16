СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — ПРАЙМ. Крым сохраняет планы по строительству нового курортного города, проект нужно серьезно проработать и довести до реализации, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Сбербанк к концу года доведет количество банкоматов в Крыму до 130

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что новый город на 50 тысяч жителей может быть построен на западном побережье Крыма. По его словам, есть два варианта размещения — на западном побережье Крыма в Сакском районе и в Симферопольском районе, в районе поселка Николаевка.

"Сама идея не умерла. Развитие курортной сферы, в том числе такая неординарная идея, как создание нового кластера,- всегда востребована и интересна. Безусловно, нужно серьёзно проработать этот проект, довести его до практических основ", — сказал Константинов.

По его словам, идея строительства нового города перспективная.