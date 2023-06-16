Крым заявил о сохранении планов по строительству нового курортного города
Глава парламента Крыма Константинов: планы по строительству нового курортного города сохраняются
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — ПРАЙМ. Крым сохраняет планы по строительству нового курортного города, проект нужно серьезно проработать и довести до реализации, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что новый город на 50 тысяч жителей может быть построен на западном побережье Крыма. По его словам, есть два варианта размещения — на западном побережье Крыма в Сакском районе и в Симферопольском районе, в районе поселка Николаевка.
"Сама идея не умерла. Развитие курортной сферы, в том числе такая неординарная идея, как создание нового кластера,- всегда востребована и интересна. Безусловно, нужно серьёзно проработать этот проект, довести его до практических основ", — сказал Константинов.
По его словам, идея строительства нового города перспективная.
https://1prime.ru/tourism/20230616/840844296.html
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