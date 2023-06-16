С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. АО "ГЛОНАСС" прорабатывает создание спутникового трекера с подключением к "ЭРА-ГЛОНАСС", который пригодится охотникам, рыболовам, туристам, рассказал РИА Новости на ПМЭФ глава организации Алексей Райкевич. "ГЛОНАСС" готова оснастить машины Lada цифровыми помощниками для водителей

"Мы знаем о таком запросе людей и двигаемся в этом направлении, но сначала надо сделать доступный спутниковый трекер. Такое решение актуально для всей страны, особенно для Крайнего Севера, Якутии, где огромные территории, и далеко не везде есть возможность вызвать помощь", — рассказал Райкевич.

Он добавил, что "безусловно, трекер для туристов должен быть компактным, недорогим, чтобы обеспечить массовость спроса".

"Сеть связи для "ЭРА-ГЛОНАСС" объединяет зоны покрытия четырех крупнейших мобильных операторов, обеспечивая максимально доступную связь на всей территории России. Трекер сможет подключаться к наилучшему сигналу. Также он может быть наделен функцией кнопки SOS – вызова спасателей, как в автомобилях", — заключил глава организации.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.