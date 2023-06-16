С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Число российских туристов в ОАЭ в 2022 году выросло в три раза, заявил президент России Владимир Путин. Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с ОАЭ, заявил Песков

Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян встретились на ПМЭФ и вместе осмотрели стенды ОАЭ.

"В прошлом году, не помню точно, на какое количество, но очень большое увеличение туристов в вашу страну. Миллион, 900 тысяч, по-моему", — сказал Путин.

До этого было 300 тысяч, добавил он. "Трехкратное увеличение", — констатировал президент России.

"В этом году уже 500 тысяч наших туристов", — сказал Путин.

Президент ОАЭ выразил надежду, что количество туристов перевалит за миллион.

"И для наших людей неплохо", — ответил с улыбкой Путин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.