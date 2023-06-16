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2023
https://1prime.ru/tourism/20230616/840850018.html
Путин отметил рост числа российских туристов в ОАЭ
Туризм
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Число российских туристов в ОАЭ в 2022 году выросло в три раза, заявил президент России Владимир Путин. Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян встретились на ПМЭФ и... ПРАЙМ, 16.06.2023
бизнес, новости, туризм, владимир путин, туризм, оаэ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Число российских туристов в ОАЭ в 2022 году выросло в три раза, заявил президент России Владимир Путин.
Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян встретились на ПМЭФ и вместе осмотрели стенды ОАЭ.
"В прошлом году, не помню точно, на какое количество, но очень большое увеличение туристов в вашу страну. Миллион, 900 тысяч, по-моему", — сказал Путин.
До этого было 300 тысяч, добавил он. "Трехкратное увеличение", — констатировал президент России.
"В этом году уже 500 тысяч наших туристов", — сказал Путин.
Президент ОАЭ выразил надежду, что количество туристов перевалит за миллион.
"И для наших людей неплохо", — ответил с улыбкой Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.