Глава Минкурортов Волченко сообщил, что в Крыму появилась услуга "отзыв туриста"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — ПРАЙМ. Гостям Крыма стала доступна услуга "отзыв туриста" для налаживания обратной связи и информирования о новых возможностях, заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
Глава ведомства отметил, что обратная связь с туристами и сообщение о новых возможностях очень важны.
"Наша программа — это один из важных шагов в выстраивании системы обратной связи и диалога с туристом. Важно каждое мнение и каждый звонок для оперативного реагирования и улучшения качества сервиса", — подчеркнул он.
По словам Волченко, "отзыв туриста", запущенный в рамках проекта "Гостеприимный Крым", позволит оставить комментарии об отдыхе в республике и получить необходимые консультации.
https://1prime.ru/tourism/20230617/840861651.html
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