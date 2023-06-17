СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — ПРАЙМ. Гостям Крыма стала доступна услуга "отзыв туриста" для налаживания обратной связи и информирования о новых возможностях, заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. Путин отметил рост числа российских туристов в ОАЭ

Глава ведомства отметил, что обратная связь с туристами и сообщение о новых возможностях очень важны.

"Наша программа — это один из важных шагов в выстраивании системы обратной связи и диалога с туристом. Важно каждое мнение и каждый звонок для оперативного реагирования и улучшения качества сервиса", — подчеркнул он.

По словам Волченко, "отзыв туриста", запущенный в рамках проекта "Гостеприимный Крым", позволит оставить комментарии об отдыхе в республике и получить необходимые консультации.