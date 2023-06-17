В Крыму подготовили свыше тысячи средств размещения для туристов
Минкурортов Крыма: власти подготовили более тысячи средств размещения для приема туристов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — ПРАЙМ. В Крыму для приема туристов готово более тысячи средств размещения, средняя загрузка достигает практически 40 процентров, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма региона.
"Для гостей полуострова Крым в летний сезон работает более тысячи классифицированных средств размещения, в том числе 91 санаторий. Текущая средняя загрузка средств размещения составляет порядка 40%, в крупных отелях и санаториях она достигает 80%", — говорится в сообщении.
Кроме того, туристам доступно 440 турмаршрутов, среди которых патриотические, горные, спортивные, гастрономическое, религиозные, детские.
"Туристов и жителей Крыма в летний сезон принимают 185 объектов экскурсионного показа — музеи, парки, дегустационные комплексы, дельфинарии, зоопарки", — подчеркнули в министерстве.
https://1prime.ru/tourism/20230617/840861687.html
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