СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — ПРАЙМ. В Крыму для приема туристов готово более тысячи средств размещения, средняя загрузка достигает практически 40 процентров, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма региона. Крым заявил о сохранении планов по строительству нового курортного города

"Для гостей полуострова Крым в летний сезон работает более тысячи классифицированных средств размещения, в том числе 91 санаторий. Текущая средняя загрузка средств размещения составляет порядка 40%, в крупных отелях и санаториях она достигает 80%", — говорится в сообщении.

Кроме того, туристам доступно 440 турмаршрутов, среди которых патриотические, горные, спортивные, гастрономическое, религиозные, детские.

"Туристов и жителей Крыма в летний сезон принимают 185 объектов экскурсионного показа — музеи, парки, дегустационные комплексы, дельфинарии, зоопарки", — подчеркнули в министерстве.