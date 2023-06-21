МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Список китайских туроператоров для безвизовых групповых туристических поездок российской стороне представят в течение двух недель, ожидается, что поездки начнутся этим летом, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ. Российские бизнес-туристы стали чаще покупать авиабилеты в Китай

Там уточнили, что в Хэйхэ (КНР) состоялось 20-е заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области туризма российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Российскую делегацию на подкомиссии возглавил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков. "По итогам встречи стороны договорились о предоставлении российской стороне списка китайских туроператоров в течение двух недель. Такой подход позволит запустить групповое безвизовое сообщение между двумя странами летом текущего года", — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что речь идет о путешествиях, которые будут организовывать туроператоры как из России, так и из КНР по межправительственному соглашению, которое было подписано в 2000 году. "Туристы из Китая и России смогут в течение 15 дней пользоваться безвизовым режимом на территории страны пребывания", — пояснили в Минэкономразвития.

"Для обеспечения роста взаимных туристических потоков с целью достижения допандемийных показателей необходимо как можно скорее восстановить групповые безвизовые обмены между нашими странами, обеспечить стабильность использования китайской платежной системы Union Pay в России, а также продолжить тесное взаимодействие между бизнесом наших стран — туроператорами, агентствами и потенциальными инвесторами в туристическую инфраструктуру", — сказал Вахруков, слова которого привели в сообщении пресс-службы МЭР. Туристка из Польши пережила "культурный шок", попав в "Маленькую Москву"

В ведомстве добавили, что стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере туризма, а также взаимодействия в рамках многосторонних площадок АТЭС, ШОС, БРИКС, договорились об активизации работы по трэку "Великий чайный путь". Помимо этого в ведомстве сообщили, что стороны договорились провести следующее заседание подкомиссии на территории России в Якутске.

В феврале в Минэкономразвития сообщали, что межправсоглашение о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие. Но в ведомстве уточняли, что ожидают из Китая актуализированного списка компаний, которые планируют направлять групповые туры в Россию в рамках соглашения. В мае министр экономического развития РФ Максим Решетников уточнял, что российская сторона уже отправила в Китай список туристических организаций, которые готовые к приему китайских туристов на 2023-2024 год.