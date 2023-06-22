МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Ряд российских туроператоров сообщили РИА Новости, что в их ассортименте появились "горящие" туры в Турцию, представители отрасли объяснили это тем, что туристы стали реже приобретать путевки надолго вперед, а также расширением авиаперевозки. Последний раз о существенном предложении таких путевок — тогда на майские праздники — Ассоциация туроператоров России сообщала в апреле. Российские бизнес-туристы стали чаще покупать авиабилеты в Китай

"Fun&Sun предложил туристам "горящие" туры в Турцию с отправлением в конце июня. Улететь в Анталью в пятизвездочный отель можно от 73 тысяч рублей на двоих на неделю, в Даламан — от 76,2 тысячи рублей, а в Бодрум — от 92,5 тысячи рублей", — рассказали в пресс-службе туроператора.

Туры со скидками, доходящими до 30% по сравнению с регулярной ценой, имеются и в ассортименте Tez Tour, а также у "Интуриста". "На данный момент "горящие" туры появились в основном из-за того, что приближается праздник Курбан-байрам. Несмотря на то, что мест размещения в отелях остается мало, билетов на рейсы все еще много, и их нужно продать. Поэтому мы тоже сильно снизили цены до конца июня", — сообщили в Tez Tour.

"Основная особенность этого года в туризме — очень короткий горизонт планирования у туристов и глубина забронированных туров. По многим направлениям, если они не визовые, основные бронирования приходятся за 1-2 недели вылета, поэтому у отельеров и туроператоров, которые видят недозагрузку, идет снижение цен", — пояснили в "Интуристе". "Сейчас отели дают скидки в среднем на 20%… Кроме того, если это последние непроданные билеты на чартер, то авиасоставляющая в стоимости тура может сокращаться и на 30%, и на 50%, и даже до нуля", — добавили там, отметив, что такие предложения "нужно вылавливать". Туристка из Польши пережила "культурный шок", попав в "Маленькую Москву"

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что появление "горящих" путевок в Турцию стало возможно в том числе за счет расширения полетных программ. "В прошлом году рынок испытывал острый дефицит кресельных мощностей, в этом году проблема нивелирована", — уточнили в АТОР. В конце апреля 2023 года глава ассоциации Майя Ломидзе сообщала, что впервые за три года у туроператоров появились горящие предложения на майские праздники в Турцию — на курорты Мраморного и Эгейского морей. Это произошло за счет того, что туры туда были слишком дорогими и плохо продавались.

Ранее в интервью РИА Новости председатель совета директоров туроператора Fun&Sun Тарас Демура рассказал, что в этом году россияне стали чаще покупать туры на лето в страны, куда раньше летали зимой. Он отметил, что это связано в том числе с ростом цен в Турции. Глава компании указал, что при этом туристы стараются удержать планку по уровню сервиса: вместо Белека, например, едут в ОАЭ или на Мальдивы, вместо Аланьи – в Египет или Таиланд.