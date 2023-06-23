МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Турция стала направлением номер один для отдыха у российских туристов летом 2023 года, сегодня туда продается 35-65% от всего объема зарубежных туров, находящихся в ассортименте у российских туроператоров, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Не до лирики. Почему Турция не бережет свою валюту

"Несмотря на снижение объемов продаж пакетных туров в Турцию в начале года, связанное с повышением цен в отелях, в конце июня направление занимает первое место по спросу у туроператоров-членов Российского союза туриндустрии. Ее доля в продажах у разных компаний и агрегаторов пакетных туров варьируется от 35 до 65%", — сообщили в РСТ, уточнив, что речь идет о зарубежных турах.

Как отмечает вице-президент союза Дмитрий Горин, слова которого приводятся в сообщении, в прошлом году в пиковый сезон в Турцию выполнялось 750 рейсов в неделю, в этом году максимальная согласованная квота составляет 1,2 тысячи рейсов в неделю, которые выполняются из 22 городов России в турецкие города Стамбул, Анкара, Аланья, Анталья, Бодрум, Даламан и Измир.

"Цена на перелет стабильна и доступна. По сравнению с прошлым годом, благодаря увеличению числа рейсов и существенному увеличению самого флота, летающего за рубеж, перевозка в Турцию стала доступнее, несмотря на ослабление курса рубля по сравнению с прошлым годом. Перевозка традиционно занимает в зарубежном турпакете 50-60% стоимости. Соответственно, чем больше на рынке рейсов, тем цены ниже", — уточнил Горин.

По его оценке, этим летом по пакетным турам в открытые и доступные зарубежные страны отправятся не менее 5-6 миллионов туристов. Подавляющая часть из них придется на Турцию. По словам председателя комитета РСТ по турагентской деятельности Сергея Агафонова, весь апрель цены на отдых в Турции были слишком высокими. Однако после майских праздников спрос оживился, поскольку началось массовое снижение цен, которое составило примерно 30% в среднем по рынку, а по отдельным объектам и больше.

Эксперты отметили, что сейчас средняя стоимость тура на одного составляет 144,5 тысячи рублей, на двоих – 162,6 тысячи, на троих – 254 тысячи рублей. "По данным туроператоров, подавляющая часть россиян (более 85%) выбирают Анталийское побережье – курорты Аланья, Анталья, Кемер, Сиде, Белек. Чуть более 12% — Бодрум, Даламан, Фетхие, Кушадасы, Мармарис на Эгейском побережье. Доля Стамбула невелика – менее 1%", — указали в РСТ.