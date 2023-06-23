КАЛИНИНГРАД, 23 июн — ПРАЙМ. В этом году турпоток в Калининградскую область может превысить 2 миллиона человек, заявил журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита в Калининград. Турпоток по России вырос на 17 процентов в январе — апреле

В пятницу в Калининграде в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко губернатор Калининградской области Антон Алиханов и генеральный директор Корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития туризма и индустрии гостеприимства, в том числе туристической инфраструктуры.

"Регион со своим уникальным природным, культурным и историческим наследием традиционно является магнитом для туристов. В прошлом году его посетили 1 миллион 835 тысяч человек. По прогнозам, в этом году ожидается уже более 2 миллионов", — отметил Чернышенко.

"Мы создаем современную городскую среду, обеспечиваем доступность точек притяжения и удобные транспортные связи, реализуем современные форматы туристических проектов и развиваем не только комфортабельный отдых на побережье, но и активно задействуем восток области. Спрос на турпродукты у нас постоянно растёт, здесь интересно любому путешественнику. А взаимодействие с Корпорацией Туризм.РФ даст новый импульс и усилит нашу совместную работу по развитию отрасли", — подчеркнул Алиханов.

По словам гендиректора корпорации Туризм.РФ Сергея Суханова, предметом соглашения с Калининградской областью стала совместная работа над туристическими проектами. Четыре из них относятся к объектам культурного наследия федерального и регионального значения.

"По проекту "Балтийская жемчужина" планируется комплексное развитие туристической территории в Зеленоградском районе и создание современного круглогодичного курорта на Балтийском побережье с большим бассейном с морской водой, благодаря которому гости курорта смогут продлить купальный сезон. По двум другим проектам – "Янтарь резорт&спа" и гостинице в центре Калининграда — уже ведется совместная работа с регионом и инвесторами", — отметил Суханов.