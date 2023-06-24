МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты за счет снижения цен этим летом стали составлять конкуренцию Турции, туристы из России выбирают ОАЭ в четыре раза чаще, чем в прошлом году, говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Путин отметил рост числа российских туристов в ОАЭ

"В четыре раза чаще российские туристы стали ездить в ОАЭ (в июне 2023 года к июню 2022 года — ред.). Согласно статистике, несмотря на высокую температуру летом на Аравийском полуострове, отдыхающие готовы проводить там время. Интересно, что средний чек путешествия в ОАЭ снизился со 150 до 125 тысяч рублей за тур. И теперь это направление составляет конкуренцию турецким курортам", — рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев, слова которого привели в сообщении.

С этой тенденцией согласился и глава туроператора Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. "Безусловно, высокие цены на открытые направления положительно сказались на спросе туров в ОАЭ — с учётом летних ценовых предложений от местных эмиратских отелей и тем, что цена на авиабилеты осталась на средне-низких значениях. Мы отмечаем, что спрос на отдых в Эмиратах остаётся на стабильно высоком уровне. Также связано это с тем, что инфраструктура отелей и развлекательных локаций – в принципе, сам формат отдыха там существенно от жары не зависит", — сказал он.

В Travelata выяснили, что основной поток туристов из России направляется в Дубай – 53% от всех, кто приобрел туры через сервис в ОАЭ. Средняя цена поездки в этот эмират составляет 120 тысяч рублей, в прошлом году эта цифра была около 127 тысяч. "На втором месте курорт Рас-эль-Хайма, там планируют провести отпуск 14% россиян и заплатят за это в среднем 179 тысяч рублей. В прошлом году это направление было почти так же популярно и стоило дешевле – 161 тысячу рублей", — сообщили в компании.

"Шарджу выбрали для своего летнего отдыха десятая часть россиян, что вдвое больше, чем в 2022 году. Цена на такой отпуск снизилась со 138 до 115 тысяч рублей. Аджман потерял за год своих поклонников, его доля снизилась с 23% до 9%, а цена немного подросла – со 140 до 144 тысяч рублей. Замыкает пятерку популярных арабских курортов Фуджейра (7%). В прошлом году там побывало всего на 1% больше туристов, чем планирует в этом сезоне. Цена на отдых подросла со 181 тысячи рублей до 184 тысяч", — выяснили в сервисе.

Аналитики также узнали, что чаще всего российские туристы в Эмиратах выбирают для себя отдых в отелях четыре звезды, а вот питание – завтраки или завтраки-ужины. "Все включено" отстает от того уровня, который наблюдается в Турции, что логично. С одной стороны, такой вариант довольно дорогой, с другой – в ОАЭ сосредоточено огромное количество известных ресторанов, которые не меньше достопримечательностей привлекают туристов", — пояснили в компании.