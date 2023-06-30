МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Более 40% жителей нашей страны жалуются, что стали меньше отдыхать за последний год, выяснили для РИА Новости аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir. Популярность ОАЭ среди российских туристов выросла в четыре раза

"Большинство россиян (56,2%) хотели бы отдыхать в течение двух недель два раза в год. В реальности такого графика придерживаются меньшее количество людей – 46,6%. При этом 41% заявили, что за последний год стали отдыхать реже. А 7,5% вообще не ходят в отпуск", — таковы данные опроса, проведенного в июне среди работающих россиян в возрасте от 20 до 60 лет. В нем приняли участие 2000 человек по всей России.

Наиболее желаемый среди россиян формат отдыха – это два раза в год по две недели. Об этом заявили 56,2% респондентов. 21% хотели бы отдыхать в течение года три раза или чаще, разбивая отпуск на короткие периоды. 18,4% предпочли бы отдыхать один раз, зато не меньше месяца. Наконец, 2,9% хватило бы и двухнедельного отпуска, а 1,5% заявили, что вообще не нуждаются в отпуске – им достаточно праздников и выходных.

В то же время реальная картина отпусков выглядит иначе. Два раза в год в течение двух недель отдыхают 46,6% опрошенных. Три раза в год и чаще короткими промежутками могут позволить себе отдыхать всего 12,5%. А вот доля тех, кто берет отпуск один раз в год, зато на месяц, оказалась в реальности больше – 23%.

Двухнедельным отпуском довольствуются 10,4% участников опроса. Интересно, что доля тех, кто выбирает такой график по собственной воле, в 3,5 раза меньше. Еще больше эта разница среди людей, которые вообще не ходят в отпуск. Так, 7,5% респондентов сообщили, что работают постоянно. Однако считают такой вариант оптимальным всего 1,5%, то есть в 5 раз меньше людей.

Самым предпочтительным временем для отпуска россияне называют лето (82,2%) и осень (23,5%) – на этот вопрос допускалось несколько вариантов ответа. Зиму выбрали 20,5%. А наименее удачным сезоном для отпусков, по мнению участников опроса, оказалась весна: ее назвали лишь 12,5%.