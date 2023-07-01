МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Оман прогнозирует пятикратное увеличение посещений Омана российскими туристами в связи с запуском прямого авиасообщения между Москвой и Маскатом, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Российско-Оманского делового совета при ТПП РФ Владимир Дергачев. Россия и Оман могут сотрудничать в финансовой сфере, считают в ТПП

"Суммарно ожидаемое количество приезжающих сюда туристов оценивается в 20 миллионов человек, причём из России прогнозируется пятикратное увеличение посещений благодаря недавно открывшемуся прямому рейсу Москва – Маскат", — сказал Дергачев.

Он отметил, что не последнюю роль в ожидаемом наращивании туристического потока играет спокойная санитарно-эпидемиологическая и экологическая обстановка в Султанате.

"Вся необходимая инфраструктура в наличии, включая отели разного уровня звёздности, с благоустроенными и чистыми пляжами, выходом на океан на юге, уникальными ландшафтами, пышными волнами и лазурными водами заливов", — указал эксперт.

Дергачев добавил, что Оман — страна премиального уровня с точки зрения ожидающих затрат и отдых в Султанате относится к сегменту Leisure-Luxury.

По его словам, привлекательность Омана состоит в том, что здесь сохранились более тысячи древних фортов и иных фортификационных сооружений, замков и старинных рынков, имеющих историческую ценность. В ТПП отметили интерес Омана к российским технологиям нефтедобычи

"Поражает воображение древняя столица Низва, теплотой веет от традиционных поселений Аль Хамра, Биркат Аль Мауз и Мисфат Аль Ибрейн, сохранивших флёр средневековья, а каньоны горной гряды Джебель Ахдар могут посоревноваться со своими конкурентами в других странах (например, с Гранд Каньоном в Аризоне), что влечёт сюда туристов из многих стран мира", — подчеркнул эксперт.

Дергачев отметил, что Оман сочетает арабский колорит и доброжелательную открытость, а благоприятные климатические условия в зимний период позволяют рассматривать страну в качестве альтернативы туристическим направлениям более отдалённой локализации (страны Южной Америки и ЮВА).

"Султанат – это рай для разных вкусовых пристрастий, место для спокойного пляжного отдыха (не шоппинга), и в то же время — для любителей нетривиальных поездок", — заключил он.

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