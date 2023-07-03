МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Средний чек на путевки в Турцию вырос на 70-90% по сравнению с доковидными временами, а поток российских туристов сократился более чем на треть, однако, стало больше тех, кто может позволить себе дорогие отели и траты на дополнительные услуги, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Турция увеличивает плату за проход через Босфор и Дарданеллы

"Летом 2023 года, судя по данным туроператоров и крупных сетей турагентств, средний чек на Турцию вырос в диапазоне от +73% до +91% по сравнению с летом 2019 года", — сообщили в ассоциации. Там уточнили, что средний чек поездки в Турцию (около 10 ночей) в летние месяцы доковидного 2019 года у туроператоров колебался в районе 50-60 тысяч рублей на одного человека.

"В итоге средний чек на тур в Турцию на одного человека у Coral Travel на летние месяцы 2023 года составляет 96,6 тысячи рублей, у Fun&Sun – 104,3 тысячи рублей, у Anex Tour – 106,5 тысячи рублей, у Pegas Touristik – 117,8 тысячи рублей", — добавили в АТОР.

Эксперты отметили, что на рост среднего чека повлияли существенно выросшие цены на авиаперевозку и на проживание в Турции. "Возросший в результате действия всех этих факторов ценник на отдых, по данным туроператоров, уже на этапе раннего бронирования составивший не менее 30%, привел к "вымыванию" с турецкого направления прежде всего сегмента "бюджетных" туристов. В целом, туристов, которых туроператоры отправляют в Турцию, по сравнению с 2019 годом стало заметно меньше", — сообщили в АТОР.

По данным Fun&Sun и федеральной сети турагентств "1001 Тур", которые привели в сообщении, на текущий момент проданный объем туров в Турцию на лето 2023 года на 36-40% меньше по сравнению с летом 2019 года. "Отметим, что в данном случае корректно говорить о сокращении организованного турпотока именно в Анталью и частично на Эгейское побережье – 95% летних продаж туроператоров приходятся именно на их пляжные курорты… Напротив, в Стамбуле объемы российского турпотока давно превышают доковидные", — уточнили в ассоциации.

При этом в АТОР отметили, что стало больше тех, кто может позволить себе дорогие отели и траты на дополнительные услуги. "Многие из тех, кто может позволить себе Турцию в этом году, предпочитают доплатить и за отель подороже, и за дополнительный комфорт. Это тоже влияет на увеличение среднего чека. По данным Fun&Sun, доля бронирований отелей уровня 5* Deluxe этим летом в Турции выросла по сравнению с летом 2019 более чем вдвое: с 4% до 9%. У Anex – с 2% до 10%, почти на 50% – у Pegas Touristik", — рассказали в ассоциации.