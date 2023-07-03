МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Отели Крыма не будут принимать санкций к туристам, которые задержатся из-за пробки у Крымского моста, потерянные средства им вернут, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Опубликованы рекомендации для проезда по Крымскому мосту

Последние три дня перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник, по данным кубанского оперативного штаба, пробка увеличилась до 13 километров.

"Мы призываем власти Крыма принять все меры для оперативного урегулирования ситуации. Она была прогнозируема и то, что происходит сейчас — это объективно банальная недоработка. В свою очередь, туротрасль подтверждает свою готовность идти навстречу туристам, которые вынужденно задерживаются в дороге. Отели не будут принимать санкций в отношении таких путешественников, а потерянные средства будут возвращены", — сказал Уманский.

Он уточнил, что сезон в Крыму и без этого складывается достаточно напряженно. "Мы принимали все усилия для того, чтобы в июле-августе отпускной отдых у туристов все-таки состоялся. Мы очень рассчитываем, что власти, отвечающие за осуществление пропускного процесса, смогут оперативно наладить работу досмотровых пунктов. Мы не сомневаемся в их компетентности — они проявили высокий уровень профессионализма и прекрасно справились с экстремальными пробками на переправе и перевозкой пассажиров в 2014 и 2015 годах, а также с ситуацией взрыва на мосту", — добавил президент РСТ.

"Мы очень надеемся, что и сейчас будут приняты все усилия для решения этой проблемы. Мы абсолютно уверены, что она решаема путем оптимизации и настраивания организационных процессов. Пропускной емкости достаточно, просто нужно высокоэффективно наладить эту работу", — уточнил он.