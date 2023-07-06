МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 2,5 миллиарда рублей на поддержку туристической индустрии в Крыму и в Севастополе, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина в четверг. Мишустин призвал эффективней реализовывать федеральное имущество

Во время заседания, Мишустин отметил, что организации, индивидуальные предприниматели в сфере туризма в Крыму и в Севастополе испытывают значительные трудности из-за логистики.

"Мы эту тему подробно обсуждали на совещании у президента совсем недавно. Глава государства поручил поддержать отрасль. Чтобы сохранить туристический потенциал Крыма и Севастополя правительство выделит свыше 2,5 миллиарда рублей. Эти средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тысяч компаний. Если в течение 12 месяцев – с октября прошлого года они оставят занятость не менее 80%", — сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что важно принять все необходимые меры, чтобы предприятия туристического сектора смогли сохранить свои коллективы и продолжили вести свой бизнес.