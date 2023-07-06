Правительство выделит 2,5 миллиарда рублей на туризм в Крыму
Мишустин сообщил, что правительство выделит 2,5 миллиарда рублей на туризм в Крыму
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 2,5 миллиарда рублей на поддержку туристической индустрии в Крыму и в Севастополе, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина в четверг.
Во время заседания, Мишустин отметил, что организации, индивидуальные предприниматели в сфере туризма в Крыму и в Севастополе испытывают значительные трудности из-за логистики.
"Мы эту тему подробно обсуждали на совещании у президента совсем недавно. Глава государства поручил поддержать отрасль. Чтобы сохранить туристический потенциал Крыма и Севастополя правительство выделит свыше 2,5 миллиарда рублей. Эти средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тысяч компаний. Если в течение 12 месяцев – с октября прошлого года они оставят занятость не менее 80%", — сказал Мишустин.
Премьер подчеркнул, что важно принять все необходимые меры, чтобы предприятия туристического сектора смогли сохранить свои коллективы и продолжили вести свой бизнес.
https://1prime.ru/tourism/20230706/841020782.html
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