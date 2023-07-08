МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Объем турпотока из России в Мексику в 2023 году, согласно прогнозам, уменьшится на треть, до 60 тысяч человек, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. Мексика намерена увеличить поставки текилы в Россию

По словам дипломата, в январе-феврале 2022 года была заметна тенденция к увеличению числа российских туристов в Мексике, но из-за санкций этот показатель по итогам года оказался намного ниже прогнозируемой цифры – страну посетили 90 тысяч человек.

"В 2023 году уменьшение числа туристов продолжается, и согласно прогнозу, около 60 тысяч российских туристов посетит Мексику. То есть, снижение в два раза, так как на 2022 год мы прогнозировали, что будет 120 тысяч россиян, а сейчас, что будет 60 тысяч", — сказал он в беседе с агентством.

Как сообщила ранее бывший посол республики в Москве Норма Морено Пенсадо, показатели туристического потока между РФ и Мексикой демонстрировали стабильный рост вплоть до пандемии коронавируса. В 2021 году был вновь зарегистрирован рост в 146% по сравнению с 2020 годом. Все указывало на то, что в 2022 году мог быть побит новый рекорд по числу российских туристов, но из-за санкций число приезжающих сильно уменьшилось.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.