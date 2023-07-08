МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило предоставление из своего резервного фонда средств для софинансирования расходов Крыма и Севастополя на господдержку туристской индустрии, сказано на сайте кабмина. Сбербанк запустит оплату услуг сотовых операторов в Крыму

"О выделении Минэкономразвития России в 2023 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя в целях софинансирования расходных обязательств Республики Крым и г. Севастополя, возникающих при государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии. Решение Правительства: Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию Крыма и Севастополя в марте призвал Минфин и Минэкономразвития поддержать туротрасль указанных регионов и отметил, что финансирование программы является приоритетом.

Поддержка предпринимателям оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.