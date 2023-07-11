МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Поток туристов в Крым в связи с ливнями в Краснодарском крае, закрытием пляжей Анапы и других курортов начал расти, дополнительный турпоток к плановому может составить 10-15% в течение текущей недели, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. Swedbank заплатит штраф за переводы в Крым

С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. В понедельник очередь выросла до 1200 автомобилей, а время ожидания — до пяти часов, сообщалось в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

"Сегодня наблюдается увеличение очереди к тем же показателям, которые были в первые числа июля — больше 1,2 тысячи машин. Полагаем, что этот поток связан с переездом туристов на черноморское побережье Крыма в связи с закрытием пляжей Анапы и других регионов Краснодарского края, а также с подтоплениями и информационным хаосом. Ожидаем, что дополнительный турпоток, с учетом хорошей погоды, к плановому составит до 10-15% в течение всей недели", — сообщил Волков.

При этом в конце июня — начале июля затор на Крымском мосту способствовал увеличению турпотока в Краснодарский край. "С учетом того, что в первые дни июля и в конце июня были большие пробки на мосту в сторону Крыма, турпоток в Краснодарский край был распределен. Ориентировочно на 5-10% увеличился поток в Анапу, Новороссийск, Геленджик и другие регионы. Так, например, в Новороссийск было зафиксировано 6%, хотя он не является пляжным направлением. Туристы таким образом пережидали заторы", — добавил он.

Синоптики прогнозируют ливни и усиление ветра на территории Кубани, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 12 июля, сообщил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Экстренное предупреждение из-за непогоды на Кубани было введено 7 июля.