МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Число правонарушений в туристических городах России выросло за год на 12%, в Москве и Сочи чаще всего фиксировались кражи, в Краснодаре — драки и хулиганство, а в Санкт-Петербурге туристы часто не платят по счетам в кафе и ресторанах, говорится в исследовании крупнейшего поставщика услуг по охране недвижимости "Delta Системы безопасности", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Чернышенко: турпоток в Калининградскую область может вырасти

Там проанализировали порядка 250 тысяч правонарушений в крупнейших туристических направлениях России с начала 2023 года. "Наибольшее количество тревожных сигналов приходится на обе столицы – порядка 60 тысяч тревог. Второе место делят Нижний Новгород и Казань, по 11,5 тысяч вызовов. Замыкает тройку лидеров Краснодар — 9,2 тысячи случаев, потребовавших вмешательства групп быстрого реагирования. Прирост по отношению к прошлому году по всем направлениям достигал 12%. А вот в культурной столице, напротив, количество правонарушений снизилось на 6%", — рассказали аналитики.

В компании также составили рейтинг наиболее частых туристических нарушений. В исследовании уточняется, что в Москве и Сочи самые частые нарушения — это кражи. "Причем туристы зачастую становятся и жертвами, и нарушителями. Чаще речь идет о карманниках или мелких мошенниках. Воровство телефонов и сумок в ресторанах, кражи в отелях и домах отдыха", — указали аналитики.

"В Санкт-Петербурге уже который год подряд нетрезвые посетители кафе и ресторанов отказываются платить по счету. Так, компания туристов, познакомившись между собой уже во время ужина в одном из заведений города, в итоге не смогли определиться, кто сколько должен по счету, поэтому решили не платить вовсе. Рассчитать затраты компаний помог боец ГБР", — сообщили в компании.

"Краснодар остается лидером по хулиганствам и дракам. При этом туристы явно перенимают этот опыт у местных. Здесь случаются и драки на парковке гостиницы за место ближе ко входу, драки в кафе и ресторанах и даже драки за место в очереди в общественный туалет", — добавили там.

Аналитики также выяснили, что в Нижнем Новгороде преобладает незаконное проникновение. "Страдают от таких гастролеров жители частных домов и небольших магазинов. Интересно, что "охотятся" туристы в основном за пропитанием. Так, например, в одном из частных домов хозяйка на рассвете застала вора в своей хозпостройке. Мужчина пытался унести с собой варенье. При выяснении обстоятельств оказалось, что он снял домик неподалеку на период своего отпуска и решил порадовать семью домашними сладостями", — добавили в компании.