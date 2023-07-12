МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Свое видение стандартов услуг агротуризма для городских жителей предложит фермерам Минсельхоз РФ, сообщила в среду на пленарном заседании агропромышленного форума в Иркутске заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Минсельхоз ожидает снижения цен на лук в ближайшее время

В Иркутске проходит форум "Развитие малого агробизнеса в Сибири и на Дальнем Востоке" в котором принимает участие Лут. На пленарном заседании в среду речь шла о мерах поддержки фермерских хозяйств и, в частности, о развитии агротуризма.

"Пока у нас еще нет установленных стандартов, поэтому пока кто в лес, кто по дрова, у каждого свое видение. И у нас тоже пока свое видение. Соответственно, мы в этом году попытаемся как-то это видение "слепить", чтобы было понимание, чем должен заниматься фермер в рамках туризма, какие должны быть подходы у фермера в рамках туризма для того, чтобы предоставлять дополнительную услугу к своему бизнесу для городских в большей степени жителей, чтобы городские жители посмотрели, как можно жить на селе, насколько это интересно", — сказала Лут.

В 2022 году в России ввели гранты на развитие агротуризма. Грант "Агротуризм" составляет от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от доли инвестирования в проект его инициатором. Средства могут быть направлены на создание объектов размещения туристов, их обустройство и подключение к инженерным коммуникациям, покупку туристического оборудования, проведение работ по благоустройству территории и ряд других.