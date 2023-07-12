МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Стоимость путевок из России в страны Закавказья (Азербайджан, Армения, Грузия и другие) в июне по сравнению с маем выросла на 8,8%, увеличились и цены на путевки в Турцию — на 6,6%, следует из данных Росстата. АТОР зафиксировала рост продаж туров в Крым

"Среди услуг зарубежного туризма выросли цены: на поездки на отдых в страны Закавказья – на 8,8%, Турцию – на 6,6%, отдельные страны Средней Азии – на 2,4%, Юго-Восточной Азии – на 0,9%. В то же время снизились цены: на поездки в ОАЭ – на 2,7%, Египет – на 1,6%, Беларусь – на 0,9%", — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве также рассказали о росте цен на услуги внутреннего туризма и отдыха в России. Так, путевки в дома отдыха, пансионаты подорожали на 9,8%, поездки на отдых на Черноморское побережье и в Крым – на 9,2%, путевки в санатории – на 5,5%. Стало дороже и проживание в гостиницах с одной-пятью звездами, мотелях и хостелах – от 1,7% до 3,8%.

Кроме того, согласно статистике, речные круизы на территории России за месяц увеличились в цене на 0,6%. В ведомстве отметили, что при этом снизилась стоимость экскурсионных туров по России – на 0,3%. А вот авиаперелет экономическим классом, по данным Росстата, подорожал на 6,8%,