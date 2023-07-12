МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Гражданам РФ дали разрешение на безвизовый въезд на 30 дней для посещения Мьянмы до 30 июня 2024 года, сообщили в среду в консульском департаменте МИД России. Туры в страны Закавказья в июне подорожали почти на девять процентов

"С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года для граждан России, намеревающихся посетить Мьянму с туристическими или деловыми целями, разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо", — заявляется в сообщении в телеграм-канале консульского департамента МИД.

С первого июля 2023 года россияне могут получить специальную туристическую визу, которая оформляется при наличии брони в отеле из списка, согласованного правительством Мьянмы. В зависимости от количества дней пребывания в стране, виза может быть двухкратной или многократной, действует до полугода, уточнили в МИД. В случае выдачи двухкратной визы суммарный срок нахождения в стране может достигать до 30 дней в ходе этих 6 месяцев, а в случае оформления многократной — до 90 дней.

"Стоимость двукратной визы составляет 55 долларов США, многократной — 85 долларов США", — указали в консульском отделе.

В МИД отметили, за личной консультацией интересующиеся могут обратиться в посольство Мьянмы в Москве.