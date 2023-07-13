БАНГКОК, 13 июл — ПРАЙМ. Индонезийский курортный остров Бали введет со следующего года туристический сбор в сумме 150 тысяч рупий (около 10 долларов) с человека, средства пойдут на восстановление экологии острова, страдающей от большого количества туристов, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на администрацию Бали. Стоимость авиабилетов по России в январе-мае выросла на 6,2 процента

Сбор будет взиматься "в электронной форме" один раз за время одного посещения острова со всех иностранных туристов, прибывающих на Бали из-за границы или из других провинций Индонезии, и не будет взиматься с индонезийских граждан, пишет издание, ссылаясь на слова губернатора Бали Вайяна Костера.

Губернатор также заявил, что власти Бали не опасаются снижения количества иностранных туристических заездов из-за введения в действие туристического сбора.

"Это не проблема", — сказал он, подчеркнув, что собранные деньги пойдут на поддержание окружающей среды и строительство более совершенной инфраструктуры на острове.

"Путешествия на Бали станут более комфортабельными и безопасными", — сказал он.

По официальным данным, в прошлом году остров Бали посетило более двух миллионов туристов, напоминает издание.