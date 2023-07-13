МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Один из старейших российских туроператоров — "Веди Групп" — сообщил о прекращении операторской деятельности из-за невозможности исполнять обязательства по договорам, говорится на сайте компании. Туры в страны Закавказья в июне подорожали почти на девять процентов

"Вынуждены сообщить об остановке деятельности группы компаний "Веди Групп" по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. Команда более 21 года профессионально создавала качественный и надежный турпродукт. Но события последних 3 лет исчерпали все наши ресурсы. К сожалению, из-за целого ряда внешних обстоятельств – пандемии, отсутствия авиасообщения со странами европейского союза, санкций недружественных стран, колоссальных проблем с валютными платежами и роста курса валют сделало невозможным дальнейшую борьбу", — сообщили в туроператоре.

Там уточнили, что туроператор продолжит свою работу, пока не уладит все формальности с выплатой страхового возмещения. "Список документов и порядок их подачи для получения страховой выплаты, а также сроки представления документов будут сообщены дополнительно", — добавили там.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), под брендом туроператора работают три юрлица: компании "Веди Групп" и "Веди Клуб" вели деятельность в сфере внутреннего туризма, "Веди Групп Урал" — в сфере выездного туризма. "Все они прекращают свою деятельность. Размер фингарантии у первых двух – по 500 тысяч рублей, у третьей компании – 10 миллионов рублей", — сообщили в ассоциации.

По данным туроператора, всего на момент приостановки деятельности проданы туры 1315 туристам. Часть туристов воспользовались турами, находятся на отдыхе и имеют на руках обратные билеты. Более 600 человек из общего количества клиентов компании – туристы, которые не смогли воспользоваться своими путевками из-за пандемии COVID-19. Не компенсированные поездки планировались в "недружественные страны", авиасообщение с которыми отсутствует из-за санкций и СВО. Это Чехия, Венгрия, Мальта, Франция, Италия и др.

"Общий объем задолженностей туроператора, в том числе по заездам июль-август-сентябрь составляет более 80 миллионов рублей. По ковидным турам – 54 миллиона рублей. Сейчас находятся за границей (в странах Европы) менее 20 туристов туроператора. У них оплачены обратные авиабилеты", — указали в АТОР.

"Веди Групп" старается максимально решить все вопросы по своим обязательствам, чтобы ущерб от сложившейся ситуации для туристов, агентов и партнеров был минимальным, заявили в пресс-службе компании.

"Мы стараемся максимально решить все вопросы по нашим обязательствам, чтобы ущерб от сложившейся ситуации для туристов, агентов и партнеров был минимальным", — сообщили в компании.

Там уточнили, что туристов, которых необходимо вывозить из-за границы, у туроператора нет. "Мы продаем либо пакетные туры с билетами туда-обратно, либо исключительно наземку (отели)", — указали в пресс-службе.

В компании пока затруднились ответить на вопрос о количестве пострадавших туристов. "У нас данных нет пока, реестры сводятся", — пояснили в компании.