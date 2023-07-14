МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Россияне в последние два года стали путешествовать реже, при этом более 40% туристов не готовы тратить на отдых более 50 тысяч рублей, говорится в исследовании компании "Сервизория", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Пропавшие в Пермском крае туристы живы, сообщили в экстренных службах

Там уточнили, что в исследовании приняло участие порядка 1,5 тысяч россиян. "Мы наблюдаем тенденцию к сокращению туристических поездок. Так, почти половина опрошенных отметили, что в последние два года стали меньше путешествовать", — рассказала руководитель проектов по клиентскому опыту "Сервизории" Анна Белова.

Отмечается, что среди критериев выбора места отдыха на первом месте находится цена — ее указали 68% респондентов. При этом порядка 19% опрошенных рассказали, что в последние два года стали выбирать более экономичные виды отдыха. "Так, 42% респондентов готовы потратить на свою ближайшую поездку не более 50 тысяч рублей. 35% опрошенных рассчитывают на бюджет от 50 до 100 тысяч рублей", — указали аналитики.

В компании выяснили, что отправиться в путешествие этим летом планируют 55% россиян, причем подавляющее большинство (80%) будет отдыхать в России.

"Самым популярным среди россиян видом отдыха оказался пляжный туризм (62%), который обычно выбирают семейные пары с детьми. Молодежь предпочитает активный отдых на природе, а респонденты старше 56 лет — отдых в своем городе или на даче", — указали в компании.

Там также узнали, что 64% туристов самостоятельно планируют и организовывают свое путешествие, услугами турагентств пользуются лишь 15% респондентов, остальные действуют по ситуации.