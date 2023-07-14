МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. В Крыму в июле вырос спрос на отдых среди туристов, до конца августа этот период будет определяющим для курортного сезона, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Сбербанк запустит оплату услуг сотовых операторов в Крыму

"Мы видим, что с началом июля интерес к Крыму усилился. Этот период, до конца августа, будет определяющим для нашего сезона", — сказал Константинов.

По его словам, сейчас важно выдержать курортный сезон на приемлемом уровне, когда турбизнес получит достаточно средств, чтобы рассчитаться с сотрудниками, провести все платежи и направить на развитие.

"Все понимают, что сегодня не время для больших заработков, но и потерять игроков рынка нельзя. Нельзя позволить отрасли умереть. Поэтому у нас очень большие надежды на июль и август. Чистое крымское море, наш климат — вне конкуренции. При этом наши туристы ходят под мирным небом. Поэтому уверен, люди приедут к нам", — подчеркнул глава парламента.