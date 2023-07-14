В Крыму вырос спрос на отдых, сообщил глава крымского парламента
Глава парламента Константинов: в июле в Крыму увеличился спрос на отдых
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. В Крыму в июле вырос спрос на отдых среди туристов, до конца августа этот период будет определяющим для курортного сезона, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Мы видим, что с началом июля интерес к Крыму усилился. Этот период, до конца августа, будет определяющим для нашего сезона", — сказал Константинов.
По его словам, сейчас важно выдержать курортный сезон на приемлемом уровне, когда турбизнес получит достаточно средств, чтобы рассчитаться с сотрудниками, провести все платежи и направить на развитие.
"Все понимают, что сегодня не время для больших заработков, но и потерять игроков рынка нельзя. Нельзя позволить отрасли умереть. Поэтому у нас очень большие надежды на июль и август. Чистое крымское море, наш климат — вне конкуренции. При этом наши туристы ходят под мирным небом. Поэтому уверен, люди приедут к нам", — подчеркнул глава парламента.
https://1prime.ru/tourism/20230714/841082302.html
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