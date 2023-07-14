МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Самым востребованным регионом для приключенческого туризма с марта по июнь 2023 года стала Республика Алтай. Каждое четвертое путешествие состоялось в этом направлении, передает РИА Новости со ссылкой на данные исследования МТС Travel. Названы места, которые россияне чаще всего выбирали для отдыха в июне

Как сообщается, второе место занял Дагестан, куда совершается 24% поездок. Также в топ-5 лидеров по числу посещений туристами, которые интересуются природными достопримечательностями, вошли Северная Осетия, Адыгея и Карелия. Примечательно, что на указанные пять регионов в целом приходится 75% туристов, выбирающих такой вид отдыха.

При этом самой популярной природной достопримечательностью, как показало исследование, стал Сулакский каньон. Второе место по этому показателю занимает Чиркейское водохранилище, третье — село Чемал в Республике Алтай.