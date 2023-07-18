МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Интерес к ресторанам русской кухни вырос со стороны туристов из Китая, приезжающих в Россию, они все чаще включают в свои программы посещение таких заведений, но стабильной популярностью у гостей из Поднебесной пользуются китайские рестораны, которых становится все больше, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. Российские авиакомпании увеличили перевозки в Китай более чем в десять раз

"Сейчас группы заезжают небольшие, до 25 человек, и практически во всех запросах от китайских туроператоров значится русская кухня. До пандемии такого большого спроса не было и спрашивали в основном дорогие рестораны, в их числе — "Турандот", "Пушкин". Пользовались спросом также ужины во время прогулки на теплоходе Radisson. Сейчас же запрос идет на более бюджетную кухню", — рассказал заместитель гендиректора туроператора "Эллипс-тур", а также владелец ресторанов Farro Pasta Bar Даниил Трищенко.

С этим мнением согласилась и коммерческий директор туроператора "Магия Солнца" Людмила Коломиец. "В этом году наш туроператор принял около 10 небольших групп из Китая. Если ранее мы предлагали и настаивали, чтобы гости из Поднебесной посещали рестораны с русской кухней, то в этом году группы, которые мы принимали, уже сами просят русскую кухню. Им хочется попробовать мясо в горшочке с картошкой и "красный суп", он же борщ", — сообщила она.

В свою очередь председатель совета туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Львов отметил, что для путешественников из Китая очень важен вопрос питания. "У них культ еды. Они гурманы, и к нам едут в том числе чтобы поесть и познакомиться с традициями русской кухни", — сказал эксперт. Однако, несмотря на то, что крупные принимающие туроператоры уже сформировали программы для туристов из КНР в России и активно обсуждают их с отправляющими партнерами из Китая, рестораны пока не очень активно контрактуются с заказчиками программ, добавил он.

"Во-первых, дата начала безвизовых групповых поездок по-прежнему неизвестна, и, во-вторых, запуск процесса "кормления" китайских групп это не одна секунда. Рестораторам, как и отельерам, необходим определенный временной лаг, чтобы подготовиться к приему массового китайского туриста — сформировать подходящее меню, подобрать необходимый персонал. И заранее, в условиях неопределенности со стартом безвиза мало кто готов будет инвестировать в безусловно потенциально прибыльный, но отложенный бизнес", — отметил Львов.

Как уточнил владелец Farro Pasta Bar, если ресторан до этого принимал группы из Китая, то ему достаточно пары дней для подготовки к приему больших групп, а если никогда не работал, то может понадобиться месяц. При этом Трищенко заявил, что планирует в 2024 году отрыть в Москве ресторан русской кухни с упором на прием групп из Китая. "Хотим открыть его где-то в центре, на маршруте следования китайской группы", — сказал он.

СВОЯ КУХНЯ БЛИЖЕ

Но, несмотря на растущую популярность русской кухни, основная масса туристов из КНР все же предпочитает питаться в китайских ресторанах. Ряд таких заведений в России сейчас вновь открывается после пандемии. "Какое-то время китайских ресторанов было немного. Сейчас и в Москве, и особенно в Петербурге открываются в том числе небольшие заведения разной категории: и более дорогие, и бюджетные. Их пока немного, но надеюсь, что спрос родит предложение", — рассказала гендиректор туроператора "Тари Тур" Марина Левченко. Китай представит России список туроператоров для безвизовых поездок

"К нам уже поступают приглашения от ресторанов, с которыми мы до этого работали, и сообщения о том, что они вновь открылись", — добавил заместитель гендиректора туроператора "Эллипс-тур". Трищенко отметил, что ряд известных ресторанов с китайской кухней смогли продержаться и не закрывались в пандемию. Некоторые перестроились на российскую публику, а другие продолжили быть популярными, но уже среди китайских граждан, проживающих в России, и туристов из других стран.

Так, в популярном у туристов из КНР ресторане "Дружба" РИА Новости рассказали, что уже готовы к приему больших туристических групп из Китая и ждут начала безвизовых поездок, которые планируется запустить в конце июля. "У нас и сейчас периодически бывают туристические группы из Китая, но они пока не очень большие. Особенно заметно поток увеличился после приезда Си Цзиньпина в Россию", — рассказали в заведении.

Популярностью у гостей из Поднебесной до пандемии пользовался и ресторан с характерным названием "Матрешка". "До пандемии было много больших китайских групп. И они очень часто делали одинаковые заказы на компанию: приходят и все дружно заказывают борщ, оливье и пельмени. С удовольствием пьют водку. К приему больших групп мы готовы. Но сейчас таких, к сожалению, пока нет вообще, только индивидуальные туристы. Запросов также пока не поступает", — рассказал управляющий ресторана Сергей Меркулов.

К приему групп из Китая готовы и в TanukiFamily (входят рестораны "Тануки", "Каспийка", "Ерш"). "Возобновление туристического потока из Китая — большое событие для всей ресторанной сферы. В последние годы на ресторанном рынке произошли существенные изменения, поэтому сейчас мы видим большой потенциал в работе с китайскими туристами. Безусловно, мы готовы к тому, чтобы активно принимать гостей и предлагать им разные гастрономические впечатления", — сказала генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко.