СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — ПРАЙМ. Пробки из автомобилей на Крымский мост со стороны Керчи нет, со стороны Краснодарского края въезда ждут более 800 автомобилей, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту. Хуснуллин назвал предварительную сумму ремонта Крымского моста

"(Вторник — ред.) 20:00. В очереди со стороны Тамани находится 831 транспортное средство. Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи затруднений нет", — говорится в сообщении.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы.

Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. В ночь на вторник движение автотранспорта было восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.