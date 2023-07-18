Очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи нет
Оперштаб: со стороны Кубани въезда ожидают более 800 автомобилей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — ПРАЙМ. Пробки из автомобилей на Крымский мост со стороны Керчи нет, со стороны Краснодарского края въезда ждут более 800 автомобилей, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту.
"(Вторник — ред.) 20:00. В очереди со стороны Тамани находится 831 транспортное средство. Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи затруднений нет", — говорится в сообщении.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы.
Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. В ночь на вторник движение автотранспорта было восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.
https://1prime.ru/tourism/20230718/841119417.html
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