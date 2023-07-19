СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — ПРАЙМ. Экскурсионные автобусы в Крым и обратно будут ходить по сухопутному коридору через новые регионы, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики. Минтранс сообщил о ситуации с топливом на АЗС в Крым

"Экскурсионные автобусы в Крым и из Крыма отправляются по альтернативному сухопутному пути через новые регионы", — говорится в сообщении.

По данным минтранса, через Керченскую паромную переправу переправляются только рейсовые автобусы.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений.

В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. При этом крымчанам и гостям полуострова также рекомендовано пользоваться для поездок альтернативным сухопутным коридором, который проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.