МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Wildberries вместе с партнерами запустил новые туристические сервисы, в которых будет доступно бронирование отелей и пакетных туров в России и за рубежом — всего около двух миллионов различных предложений, сообщил маркетплейс. В России установили ограничения для маркетплейсов и агрегаторов

"Онлайн-платформа в сотрудничестве с партнерами запустила новые туристические сервисы: продажи пакетных туров, включающих перелет, проживание, страховку и трансфер, а также бронирование отелей, гостиниц и хостелов в России и за рубежом — всего около двух миллионов различных предложений", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что предложения туристических услуг представлены в двух сегментах: эконом-класса и премиум. "Россияне могут забронировать как бюджетный кемпинг на Ольхоне у берега Байкала за 2 800 рублей в сутки для двоих путешественников, так и… готовый тур с перелетом и проживанием в пятизвездочном отеле по системе ultra all inclusive на острове Самуи в Тайланде стоимостью от 318 тысяч рублей за 7 ночей", — добавили там. По словам маркетплейса, оплатить бронь можно как онлайн через Wildberries, так и рассчитаться на месте.

"В будущем онлайн-платформа начнет сотрудничество с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, которые заняты в сфере туризма. В результате у россиян появится доступ к широкому ассортименту туристических услуг, а у предпринимателей и гостиничных сетей — возможность нарастить свою клиентскую базу благодаря широкой покупательской аудитории Wildberries", — заявили в компании.

В конце марта Wildberries рассказал РИА Новости, что запустил портал туристических услуг. Он включает не только предложения авиабилетов, которые ранее уже были представлены на платформе, но и автобусные и железнодорожные билеты.