СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — ПРАЙМ. Отмена броней на отдых в Крыму после теракта не является массовой и не превышает десяти процентов от общего числа, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов. Мишустин призвал восстановить Крымский мост максимально быстро

"По нашим данным, на 18 июля массовых отмен броней на отдых и оздоровление в республике после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту не наблюдается. Данный показатель по Крыму не превышает десяти процентов от общего объема ранее забронированных туров", "Конечно, в сложившейся ситуации каждый вправе сам решать ехать или не ехать в Крым. Но тем, кто выберет для отдыха наш полуостров, мы будем рады и сделаем всё возможное для их комфортного и разнообразного отдыха", — отметил парламентарий в своем телеграм-канале.

Самое большое число отмененных путевок в Керчи — 20,7 процента, написал политик в Telegram. Кроме этого, 18 туробъектов в Феодосии не имеют ни одного аннулирования.

Самое большое беспокойство у россиян возникает по поводу детских лагерей, заметил глава регионального парламента. По статистике, в Бахчисарайском районе отменена бронь на 50 детей из Санкт-Петербурга.

Но, по мнению чиновника, есть и обратная тенденция на восстановление ранее отмененных броней.

Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил об атаке Крымского моста украинскими беспилотниками в ночь на понедельник, 17 июля. В результате ударов была повреждена автодорога, два человека погибли, пострадал ребенок.

Во вторник движение автомобилей по мосту восстановили в реверсивном режиме. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — к 1 ноября.