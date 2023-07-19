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Путин обсудил с Мишустиным взрывной рост внутреннего туризма
Туризм
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Внутренний туризм получил взрывной рост, заявил глава государства Владимир Путин. Президент отметил в ходе заседания набсовета АНО "Россия — страна возможностей", что обсудил... ПРАЙМ, 19.07.2023
бизнес, новости, туризм, владимир путин, михаил мишустин, туризм
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Внутренний туризм получил взрывной рост, заявил глава государства Владимир Путин.
Президент отметил в ходе заседания набсовета АНО "Россия — страна возможностей", что обсудил туротрасль в России с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"Вы знаете, я сегодня только с председателем правительства разговаривал, и он сказал о том, что у нас внутренний туризм, он просто имеет характер такого взрывного роста", — сказал Путин.
Он добавил, что инфраструктура развивается, государство обращает внимание. Путин также подчеркнул роль активистов, в том числе участника заседания Ивана Савичева, в развитии внутреннего туризма.
"Это делает это времяпрепровождение интересным, полезным и завораживающим отчасти, и очень содержательным с точки зрения воспитания в человеке любви к Родине", — подытожил президент.