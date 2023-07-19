МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Внутренний туризм получил взрывной рост, заявил глава государства Владимир Путин. Wildberries запустил сервис по бронированию отелей и туров

Президент отметил в ходе заседания набсовета АНО "Россия — страна возможностей", что обсудил туротрасль в России с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Вы знаете, я сегодня только с председателем правительства разговаривал, и он сказал о том, что у нас внутренний туризм, он просто имеет характер такого взрывного роста", — сказал Путин.

Он добавил, что инфраструктура развивается, государство обращает внимание. Путин также подчеркнул роль активистов, в том числе участника заседания Ивана Савичева, в развитии внутреннего туризма.

"Это делает это времяпрепровождение интересным, полезным и завораживающим отчасти, и очень содержательным с точки зрения воспитания в человеке любви к Родине", — подытожил президент.