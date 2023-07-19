МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Внедрение электронных виз в России позволит отрасли въездного туризма начать восстанавливаться, но для ускорения этого процесса понадобятся доступная авиаперевозка и появление платежных инструментов, поделился мнением с РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Российские авиакомпании увеличили перевозки на 18 процентов

Ранее в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила запустить систему электронных виз для въезда в Россию иностранных туристов с 1 августа. Она предложила сохранить перечень из 52 стран, добавив еще три страны: Вьетнам, Камбоджу, Мьянму, а также заявила, что нецелесообразно исключать возможность получения единой электронной визы на въезд в Россию гражданами из недружественных стран.

"Визовые формальности, которые сейчас существуют, значительно ограничивают въездной турпоток. После отмены или упрощения этих процедур, будь то электронные визы или безвизовые групповые поездки, начнется восстановление туристических поездок в Россию. В том числе это позволит бороться с определенными стереотипами", — сказал Горин.

"Въездной туризм в России находится в крайне тяжелом положении, последний год фиксировали его падение на 95%. Сейчас с рядом стран эта цифра меняется. Так, если годом ранее из Китая въехало в РФ в первом квартале 10 тысяч человек, то в этом году уже 78 тысяч. Но это все еще не те цифры, которые были ранее", — добавил он.

При этом вице-президент РСТ отметил, что въездной туризм начнет быстрее восстанавливаться, если помимо электронных виз будут внедрены платежные инструменты и обеспечена транспортная доступность — прямые перелеты по доступным ценам. Так как сейчас цены за международные перелеты гораздо выше, чем было ранее.