МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Туристический поток из России за границу в первом полугодии 2023 года продолжил восстанавливаться: он вырос на 10-15% и составил около 4 миллионов туристов, рассказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Турпоток из России в Израиль вырос на 100 процентов

"В этом году мы видим постепенное продолжение восстановления выездного туризма, он показывает рост – 10-15%, несмотря на осложненную логистику и повышение стоимости отдыха. В топе популярности у россиян Абхазия, Турция, Казахстан, ОАЭ, Таиланд и Египет", — отметил Уманский, говоря о росте по сравнению с первым полугодием 2022 года.

"За первое полугодие по различным направлениям в путешествия отправились уже не менее 4 миллионов туристов (по линии туроператоров — ред.). Мы рассчитываем, что без учета Абхазии в этом году цифра выездного туризма составит около 9 миллионов туристов", — добавил он.

По оценкам эксперта, за три месяца этого летнего сезона за рубежом отдохнет не менее 5 миллионов человек, из которых около 3 миллионов отправятся в Турцию.

Уманский также сообщил и о трудностях, с которыми сталкиваются выездные туроператоры. В их числе — нехватка авиационных бортов на популярных зарубежных направлениях. "Сокращение авиапарка, способного выполнять рейсы за рубеж, приводит к неизбежному росту цен на авиабилеты. Кроме того, у туроператоров сохраняются проблемы с оплатой услуг зарубежным поставщикам в иностранной валюте. Те решения, которые они вынуждены использовать, приводят к дополнительным расходам, что отражается на конечной стоимости турпродукта", — указал он.

За 2022 год, по данным РСТ, через туроператоров на отдых за рубеж отправились 8 миллионов туристов, плюс еще 1 миллион путешественников посетили Абхазию.