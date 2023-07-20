МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Байкал стал лидером среди туристических направлений для путешествия мечты по России в случае выигрыша 300 тысяч рублей, на втором месте Черное море, свидетельствует исследование холдинга "Ромир" и "Национальной Лотереи", которое есть у РИА Новости. Туроператоры указали курорты с самым доступным пляжным отдыхом в июле

"Россияне выбрали Байкал лучшим туристическим направлением для путешествия мечты за 300 тысяч рублей", — выяснили специалисты, отметив, что такой вариант заинтересовал 21% респондентов, если бы они выиграли эту сумму на поездку. Исследование провели с 10 по 13 июля на базе "Единой панели данных" "Ромир" (Romir Consumer Scan Panel), в нем приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет.

При этом, согласно результатам, в тройку направлений — кроме Байкала — с большим отставанием входит отдых на Черном море (12%), а также Крым и Санкт-Петербург, получившие по 10%. В пятерку мест, куда хотят поехать россияне, также вошла Карелия (9%) и Алтай (8%). Замыкает перечень, в который включены еще ряд направлений, Москва, набравшая всего 2% голосов.

Как отмечают исследователи, мужчины и женщины в целом солидарны при выборе вариантов для отдыха. Среди молодежи от 18 до 24 лет самым популярным направлением является Санкт-Петербург (25%), а во всех других возрастных категориях преобладает Байкал. Тем не менее, пенсионеры чаще других хотят съездить в Крым, а россияне среднего возраста (45-59 лет) больше остальных хотели бы посетить Камчатку и Кольский полуостров.

"Результаты исследования показали, что структура предпочтений россиян в вопросе отдыха меняется. Классические направления становятся менее популярными. Всё больше людей предпочитают для отдыха уникальные места нашей страны. В условиях информационного перенасыщения люди всё больше ценят природу и тишину, стремятся ощутить спокойствие и перезагрузиться, поэтому выбирают локации близ озёр, морей и высоких гор", — прокомментировала итоги исследования исполнительный директор исследовательского холдинга "Ромир" Инна Караева.