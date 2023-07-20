2023-07-20T16:07:00+03:00
2023-07-20T16:17:14+03:00
2023-07-20T16:07:00+03:00
2023
https://1prime.ru/tourism/20230720/841139422.html
РСТ указал размер среднего чека на поездки по России
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Средний чек на поездки по России в 2023 году составляет 46 тысяч рублей, это выше, чем в прошлом году, на порядка 9-10%, заявил на пресс-конференции президент Российского союза... ПРАЙМ, 20.07.2023
бизнес, новости, туризм, рф, рст, средний чек туриста
https://cdnn.1prime.ru/images/83396/30/833963002.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83396/30/833963002.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83396/30/833963001.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83396/30/833963001.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83396/29/833962989.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83396/29/833962989.jpg
https://1prime.ru/tourism/20230714/841086777.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Средний чек на поездки по России в 2023 году составляет 46 тысяч рублей, это выше, чем в прошлом году, на порядка 9-10%, заявил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"Средний чек вырос в пределах 9-10% и составляет в этом году около 46 тысяч рублей, он в себя включает как очень дорогие поездки, так и сильно дешевые", — сказал Уманский.
Он сообщил, что путевка на двух взрослых на неделю на 1 августа с завтраком в трехзвездочный отель в Сочи начинается от 24,5 тысячи рублей, четырехзвездочный — от 40 тысяч. "Один из хороших трендов Сочи на сегодняшний день — желание людей поехать в горы. Мы в этом году фиксируем, что горный кластер показывает очень высокую загрузку. Цены там примерно на 20% ниже, чем возле моря", — добавил Уманский.
Глава РСТ отметил, что отдых в трехзвездочном отеле Анапы 1 августа на двоих начинается от 25 тысяч рублей, четырехзвездочном — от 59 тысяч. В Крыму заселиться в отель три звезды можно от 12 тысяч рублей, четыре звезды — от 29 тысяч.