МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Средний чек на поездки по России в 2023 году составляет 46 тысяч рублей, это выше, чем в прошлом году, на порядка 9-10%, заявил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. В РСТ раскрыли, куда можно отправиться без пересадки

"Средний чек вырос в пределах 9-10% и составляет в этом году около 46 тысяч рублей, он в себя включает как очень дорогие поездки, так и сильно дешевые", — сказал Уманский.

Он сообщил, что путевка на двух взрослых на неделю на 1 августа с завтраком в трехзвездочный отель в Сочи начинается от 24,5 тысячи рублей, четырехзвездочный — от 40 тысяч. "Один из хороших трендов Сочи на сегодняшний день — желание людей поехать в горы. Мы в этом году фиксируем, что горный кластер показывает очень высокую загрузку. Цены там примерно на 20% ниже, чем возле моря", — добавил Уманский.

Глава РСТ отметил, что отдых в трехзвездочном отеле Анапы 1 августа на двоих начинается от 25 тысяч рублей, четырехзвездочном — от 59 тысяч. В Крыму заселиться в отель три звезды можно от 12 тысяч рублей, четыре звезды — от 29 тысяч.