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https://1prime.ru/tourism/20230720/841140024.html
В ЭИСИ оценили туристический потенциал Сибири
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Сибирские регионы имеют гигантский туристический потенциал, что хорошо повлияет на занятость и доходы в этих субъектах, заявил управляющий директор Экспертного института... ПРАЙМ, 20.07.2023
бизнес, новости, туризм, рф, туризм, сибирь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Сибирские регионы имеют гигантский туристический потенциал, что хорошо повлияет на занятость и доходы в этих субъектах, заявил управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.
"Гигантский туристический потенциал у сибирских регионов. Это и оба наших алтайских субъекта… и Алтайский край, и Байкал, и огромный туристический потенциал — Красноярский край. Ну и Кузбасс", — сказал Алиев на круглом столе ЭИСИ "ЕДГ-2023: как проходит предвыборная кампания в Сибири", который прошел в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он отметил, что на Кузбассе формируется уже "курорт международного уровня".
Также Алиев отметил, что все это "вселяет определенный оптимизм", так как туризм — это работа, занятость, доходы и "некая внутренняя собранность, направленная на то, чтобы развивать свои территории".