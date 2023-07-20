МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Сибирские регионы имеют гигантский туристический потенциал, что хорошо повлияет на занятость и доходы в этих субъектах, заявил управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. "Аэрофлот" будет развивать авиаперевозки и туризм в Красноярском крае

"Гигантский туристический потенциал у сибирских регионов. Это и оба наших алтайских субъекта… и Алтайский край, и Байкал, и огромный туристический потенциал — Красноярский край. Ну и Кузбасс", — сказал Алиев на круглом столе ЭИСИ "ЕДГ-2023: как проходит предвыборная кампания в Сибири", который прошел в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Он отметил, что на Кузбассе формируется уже "курорт международного уровня".

Также Алиев отметил, что все это "вселяет определенный оптимизм", так как туризм — это работа, занятость, доходы и "некая внутренняя собранность, направленная на то, чтобы развивать свои территории".