МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Туристы продолжают бронировать туристические путевки в Крым, несмотря на ограничения, связанные с железнодорожным и автосообщением с полуостровом, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Крымские власти обозначили маршруты экскурсионных автобусов

"Несмотря на ряд ограничений, связанных с железнодорожным и автосообщением с полуостровом, туристы продолжают ехать и бронировать крымское направление. Хотя некоторый спад, конечно, фиксируется", — сообщили в АТОР со ссылкой на туроператора "Дельфин".

Эксперты отметили, что Крым сейчас выбирают достаточно осмысленно и осознанно те, кто хочет поехать туда. При этом в АТОР указали, что роста бронирований в Краснодарском крае за счет отказа от отдыха в Крыму не наблюдается.

"Спад за прошедшую неделю, 17-23 июля, составил около 30% к неделе ранее. Аннуляций — менее 5% от всех бронирований", — процитировали в ассоциации вице-президента АТОР по вопросам внутреннего туризма, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина.

"Мы не видим за последние дни прироста аннуляций существующих бронирований сверх обычных значений. Сейчас количество аннуляций по Крыму находится в пределах обычных средних значений. Переброни на Краснодарский край тоже массово не видим. В то же время мы отмечаем снижение динамики среднедневного числа новых бронирований по данному направлению", — сказали в туроператоре "Алеан".

Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.