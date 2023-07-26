АНКАРА, 26 июл — ПРАЙМ. Рост инфляции, февральские землетрясения и повышение налогов оказали негативное влияние на туристический сектор Турции, заполняемость отелей составляет 60-70% в курортных регионах страны, пишет экономическое издание Dünya со ссылкой на представителей туристического сектора. В АТОР оценили влияние лесных пожаров в Турции на продажи путевок

Центральный банк Турции (ЦБ) ранее повысил ключевую ставку с 15 до 17,5% на фоне падения национальной валюты, лиры, и повышения цен. Регулярные повышения цен в Турции во всех сферах стали причиной оживленных политических дискуссий в социальных сетях, эксперты отмечают жесткость решений новой экономической команды президента Эрдогана, которые пока не возымели эффекта на рынке и доходах населения.

"Рост инфляции в Турции и землетрясения 6 февраля оказали негативное влияние на туристический сектор. Заполняемость гостиниц составляет 60% в Эгейском регионе и 70% в Средиземноморском. В текущем году не было такой интенсивности, как в 2022 году, и в секторе наблюдался сложный процесс", — пишет издание со ссылкой на Мете Вардара, председателя совета директоров компании Jolly.

По словам собеседника издания, землетрясения 6 февраля 2023 года оставили "очень серьезный след в туристической отрасли".

"Спрос (на туризм) оживился в мае и продолжал расти в июне. Мы думаем, что закроем двухмесячный разрыв за счет продаж, которые мы сделали в июне, июле и ожидаем, что сделаем в августе в соответствии с интенсивным спросом, и что мы достигнем наших годовых целей. Регион землетрясения был центром культурных туров", — подчеркнул он.

Газета со ссылкой на представителя сектора отмечает уменьшение количества ночевок в отелях Турции. "Например, у нас средняя продолжительность ночевки на внутреннем рынке снизилась с 5,7 до 4,6", — отметил Мете Вардар, добавив, что "необходимо отложить налоги для поддержки сектора".

"Стоимость визы для 1 человека составляет 1500 евро, то есть 4 тысяч 500 лир. Стоимость визы только для семьи из 4 человек составляет 18 тысяч лир. Такие затраты, естественно, приводят к проблемам. Кроме того, ставка НДС, составляющая 8% в объектах размещения, с последним обновлением увеличилась до 10%. Мы хотим, чтобы эти расходы были отложены до конца года…Помимо роста НДС, корпоративного налога и расходов на персонал, увеличиваются и другие расходы. Нам нужна поддержка правительства, чтобы не повышать цены в разгар сезона, и чтобы туристы смогли отдохнуть так, как они того заслуживают", — сказал он.