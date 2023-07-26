МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Количество туристов на Сахалин с января по май 2023 года выросло на 39% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отметили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) со ссылкой на ее гендиректора Николая Запрягаева. Чернышенко назвал число отдохнувших в Крыму туристов с начала года

"Сахалин выступает одним из лидеров в туротрасли Дальнего Востока. Поток туристов в область растет с каждым годом — только за период с января по май 2023 года он увеличился на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда было зарегистрировано 186 тысяч путешественников. Ключевая точка притяжения — "Горный воздух", — цитирует пресс-служба Запрягаева.

Данный проект реализуется в рамках территории опережающего развития "Горный воздух", созданной Правительством России в 2016 году. Из 19 горнолыжных трасс курорта пять сертифицированы для проведения международных соревнований, вблизи курорта уже работают несколько гостиниц на более чем 300 номеров и рестораны, созданы рабочие места для 500 человек, и в настоящее время на склонах ведется строительство еще трех гостиничных комплексов.

Запрягаев отметил, что в 2024 году на "Горном воздухе" начнется возведение еще одного спортивно-развлекательного комплекса, который разместится у подножия гор Красная и Острая и будет включать отели разных категорий общим фондом 1930 номеров, рестораны, кафе и бары, а также банный комплекс, СПА и спортивные объекты. Кроме того, там будут построены 45 километров новых горнолыжных трасс с системой искусственного оснежения и две подвесных канатных дороги.

"Запуск нового объекта, который станет туристским хабом для посещения главных достопримечательностей Сахалина, должен состояться в 2029 году. Вложения в проект превысят 41 миллиард рублей. Якорным инвестором выступит Группа компаний "Мантера", — цитируют слова Запрягаева. Глава ЦЭМИ объяснил, почему России необходимо развивать Дальний Восток

По информации пресс-службы КРДА, ГК "Мантера", которая управляет крупными туристскими активами, в том числе курортом Красная Поляна, в рамках государственно-частного партнерства до 2030 года реализует на Дальнем Востоке ряд важных туристских проектов, которые станут точками притяжения и драйверами роста турпотока. В их числе тематический парк развлечений и курортно-гостиничный комплекс с аквапарком на острове Русском в Приморском крае, а также туристско-рекреационный кластер на территории интегрированного развлекательного курорта "Приморье". Проект на Сахалине будет реализован при участии корпорации "Туризм.РФ".