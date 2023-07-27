МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вводит два дополнительных рейса между Москвой и Калининградом, сообщает пресс-служба перевозчика. В Росавиации назвали условие, при котором возможны новые рейсы в Африку

"Аэрофлот" вводит два дополнительных рейса между Москвой и Калининградом с классом "комфорт" на борту: с 1 августа рейс SU1072/1073 и c 15 августа — SU1784/1785. Таким образом, частота полётов из столицы в самый западный регион России в августе достигнет исторического рекорда — до 100 рейсов в неделю", — говорится в сообщении.

На новых рейсах "Аэрофлот" предлагает пассажирам не только классы обслуживания "бизнес" и "эконом", но и впервые на воздушной линии в Калининград — класс "комфорт", который включает регистрацию на отдельных стойках SkyPriority, расширенное бортовое меню, повышенное начисление миль по программе "Аэрофлот Бонус" и другое. На борту узкофюзеляжных самолётов семейства Airbus A320 класс "комфорт" представляет собой первые пять рядов (30 мест) после класса "бизнес".

С 4 сентября класс "комфорт" станет доступен ещё на двух рейсах: SU1016/1017 и SU1024/1025.

"В пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул на воздушной линии между Москвой и Калининградом "Аэрофлот" максимально задействует самые вместительные среднемагистральные самолёты из парка авиакомпании — Airbus A321. Лайнеры этого типа, в зависимости от компоновки, рассчитаны на перевозку от 170 до 196 пассажиров", — говорится в сообщении.

"Ранее "Аэрофлот" сообщал, что вводит дополнительные рейсы в Калининград из "Шереметьево" и "Пулково". С учётом новых данных, с 1 августа общая ежедневная частота полётов авиакомпаний группы "Аэрофлот" ("Аэрофлот", "Россия", "Победа") будет составлять до 21 рейса в Калининград из Москвы и до 12 рейсов — из Северной столицы. Суммарное еженедельное количество рейсов превысит 210 вылетов, что на 30% больше показателей начала июня этого года", — отмечает компания.