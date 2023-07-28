МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сервис бронирования МТС Travel, входящий в цифровую экосистему МТС, расширил ассортимент и добавил отели в дальнем зарубежье, ожидается, что до конца лета на площадке будут представлены отели минимум 150 стран, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Россияне в июле стали в девять раз активнее бронировать отели на Новый год

"Теперь на МТС Travel можно забронировать отели и другие варианты проживания более чем в 60 странах мира, до конца лета ассортимент расширится как минимум до 150 стран", — заявили в компании, уточнив, что ранее на площадке в основном были представлены российские объекты размещения.

Там уточнили, что на витрине уже появились предложения в Египте, Таиланде, Китае, странах Европы и других — всего более 60 государств. В сервисе добавили, что оплатить зарубежное бронирование на МТС Travel можно картой любого российского банка, а всем абонентам МТС предоставляется возможность пользоваться бесплатным роумингом при бронировании отелей за границей.

"Появление широкого ассортимента отелей в дальнем зарубежье совпало с ростом выездного турпотока. По данным Big Data МТС, количество туристических поездок россиян в дальнее зарубежье за первое полугодие 2023 года выросло на 65% в годовом сопоставлении. Основными направлениями здесь являются Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Италия, Германия, Франция и Мальдивы. Кроме того, наибольший прирост турпотока наблюдается в странах Азии, таких как Индонезия, Индия, Вьетнам. В этих и других странах на МТС Travel доступно уже более 100 тысяч отелей, база постоянно растёт", — сказали в сервисе.

Сервис бронирования отелей МТС Travel начал работу в 2022 году. Для быстрого старта на рынке летом 2022 года МТС Travel приобрела компанию "Броневик", одного из крупнейших консолидаторов отелей в России и странах СНГ.