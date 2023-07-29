МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Деловая активность на востоке Финляндии приходит в упадок без российских туристов, говорится в репортаже финской телерадиокомпании Yle. В Кремле прокомментировали слова президента Финляндии об уходе бизнеса

В частности, сюжет повествует о банкротстве туркомпании: "Корабль M/S Carelia стоит пустой в порту Лаппеенранты. Кирсти Лайне рассматривает деревянную статую капитана, у которой кто-то отпилил руку. Она чувствовала себя такой же беспомощной полгода назад, когда ее компания Saimaa Travel объявила о банкротстве".

Yle сообщает, что Saimaa Travel — далеко не единственная фирма, которую постигла участь банкрота, ведь многие компании, особенно на юго-востоке страны, практически полностью существовали на деньги путешественников из России.

Таким образом, в сложном положении оказались и другие предприятия, ориентировавшиеся на российских клиентов. В числе "пророссийских", например, спа-отель в Иматре, который из-за отсутствия туристов из России и роста цен готовится в скором времени уволить 20 сотрудников.

При этом Yle отмечает, что сокращение финансирования Евросоюзом восточных регионов Финляндии привело к отмене трех программ. Новое правительство, подчеркивает телеканал, "разрушило надежды" на строительство Восточной железной дороги: на развитие участка дороги между Луумяки и Иматра было выделено 215 миллионов евро, однако новый министр транспорта и связи Лулу Ранне закрыла проект, назвав его бессмысленным.