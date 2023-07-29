МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. В нынешнем сезоне отпуском в России преобладают три вектора онлайн-мошенничества — при бронировании авиабилетов и размещения, а также при прохождении опросов, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского" и группы компаний "Мантера". Телефонные мошенники придумали новую схему отъема жилья

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день в Сети функционирует множество поддельных страниц, которые имитируют сайты различных авиакомпаний и агрегаторов по подбору авиабилетов. Причем "некоторые из них даже могут отображать реальные данные о рейсах, отправляя поисковые запросы легитимным агрегаторам и выдавая полученную информацию.

"Однако настоящих билетов посетители фальшивых ресурсов не увидят. Цель злоумышленников — украсть деньги и использовать чужие личные данные, например, чтобы продать их в даркнете", — предупреждают специалисты.

Один из самых распространенных способов мошенничества связан с поиском жилья — поддельные интернет-предложения об аренде квартир и апартаментов.

"Мошенники создают привлекательные объявления на популярных платформах, заманивая путешественников красивыми фотографиями и низкими ценами. Однако после бронирования и отправки платежа окажется, что авторы вовсе не те, за кого себя выдают", — поясняют эксперты.

Еще один вид мошенничества с жильем — создание сайтов, имитирующих сайты отелей.

На таких сайтах пользователям часто предлагают войти в систему с данными от уже имеющихся аккаунтов, что дает мошенникам возможность получить несанкционированный доступ к учетным записям жертв в соцсетях или электронной почте.

"В результате таким образом они крадут личные данные", — сообщают эксперты.

Также среди популярных способов обмана туристов называется мошенничество с опросами. Аферисты этого "профиля" создают спам-страницы или рассылают электронные письма, предлагающие за вознаграждение пройти опрос на тему путешествий.

В таких схемах, как отмечают эксперты, расчет делается на стремление граждан получить легкие деньги или какой-либо подарок. Но цель любой подобной схемы — сбор личных данных: имен, фамилий, адресов, номеров телефона, финансовых сведений.

"Вознаграждения же жертвы этой схемы не получают, а информация, которой они поделились с мошенниками, может быть использована, например, для кражи личных данных или денег. Кроме того, в конце опроса обычно предлагается поделиться информацией с друзьями, чтобы и они могли получить приз, то есть злоумышленники используют жертв еще и для дальнейшего распространения мошеннических ресурсов", — заключают эксперты.