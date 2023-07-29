МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Самое дорогое зарубежное путешествие в июле обошлось в 3,7 миллиона рублей – пятеро россиян забронировали номер в отеле на турецком полуострове Бодрум на 14 дней, внутри России самая дорогая поездка была в Москву – 878 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россияне начали восстанавливать поспешно отмененные туры в Крым

"На каникулы за границей в июле клиенты сервиса тратили внушительные суммы. Так, самый дорогой заказ стоимостью 3,7 миллиона рублей был оформлен в пятизвёздочном отеле на полуострове Бодрум в Турции: пятеро путешественников (трое взрослых и двое детей) отдыхали там 14 ночей, в стоимость проживания входили завтраки", — рассказали в сервисе, проанализировав отельные бронирования россиян в июле.

Аналитики отметили, что вторую строчку занял отпуск в Калифее в Греции: 10 дней в пятизвёздочном отеле с трёхразовым питанием стоили семье (двое взрослых и двое детей) 1,5 миллиона рублей. "На третьем месте отпуск на мальдивском острове Кударикилу, где расположен пятизвёздочный курортный отель. В нём двое путешественников провели 8 дней, заплатив за проживание, включающее только завтраки, 1,2 миллиона рублей", — сообщили в компании.

"В России в максимальную сумму обошёлся отдых в Москве: компания из четырёх взрослых потратила на проживание в мини-гостинице без звёзд, но с полным пансионом, 878 тысяч рублей. Правда, отпуск длился почти месяц — 27 дней", — рассказали в OneTwoTrip.

В сервисе сообщили, что на втором месте оказались долгие каникулы в Адлере: двое путешественников жили в пятизвёздочном отеле с завтраками 20 дней и заплатили за это 563 тысяч рублей. "Третью строчку рейтинга занял отельный заказ в Сочи: двое взрослых с двумя детьми 9 дней отдыхали в пятизвёздочной гостинице без питания, заплатив при этом 516 тысяч рублей", — указали аналитики.