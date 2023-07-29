Аналитик Абрамзон: сэкономить на отеле класса "люкс" поможет позднее бронирование
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Сэкономить на люксовом отдыхе можно, приобретя билеты в бизнес-класс и забронировав отель за 2-3 недели до заезда, рассказал РИА Новости директор по продукту "Яндекс Путешествий" Евгений Абрамзон.
"В отличие от бюджетных путешествий, при планировании отдыха "первого класса" не всегда работает правило раннего бронирования. Часто бывает выгоднее покупать билеты в бизнес-класс и бронировать пятизвездочный отель за 2-3 недели до отъезда", — сказал Абрамзон.
По словам эксперта, путешественники чаще выбирают наиболее дешевые варианты размещения — в среднем это делают за 1,5-2 месяца до заселения, однако номера более высокого уровня остаются незаполненными. Поэтому за 2-3 недели до даты заезда многие отели снижают цены на номера повышенного класса обслуживания и предлагают дополнительные скидки при бронировании от двух дней проживания, такое происходит даже в высокий сезон, отметил он.
Директор по продукту "Яндекс Путешествий" заявил, что один из рискованных, но, возможно, самых выгодных вариантов сэкономить на авиабилетах — положиться на удачу. "Если на рейсе овербукинг, вас могут бесплатно пересадить в бизнес-класс из эконома. Для этого нужно успеть зарегистрироваться на рейс одним из последних, но вряд ли это сработает, если вы летите большой компанией", — рассказал он. Однако эксперт не рекомендует использовать такой способ в сезон, потому что шансов не попасть на рейс больше, чем пересесть в бизнес-класс.
По мнению Абрамзона, сэкономить на билетах можно, приехав в аэропорт за 2-3 часа до вылета и повысив класс обслуживания на месте. "Условно, билет эконом-класса стоит 5 тысяч рублей, бизнес-класс — 25 тысяч рублей. Но перед вылетом повышение до бизнеса может стоить 5 тысяч рублей, что будет значительно выгоднее. Про апгрейд можно уточнять на стойке регистрации или перед посадкой", — объясняет он.
Как отметил эксперт, если туристы расскажут, что пользуются программой лояльности, часто летают одной авиакомпанией или не раз посещали отель, в котором собираются останавливаться, есть большая вероятность, что сотрудники бесплатно улучшат условия полета или проживания — переведут в бизнес-класс, переселят в более дорогой номер, подарят корзину с фруктами или поход в спа-центр.
https://1prime.ru/tourism/20230729/841226689.html