МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Сэкономить на люксовом отдыхе можно, приобретя билеты в бизнес-класс и забронировав отель за 2-3 недели до заезда, рассказал РИА Новости директор по продукту "Яндекс Путешествий" Евгений Абрамзон. Чернышенко назвал число отдохнувших в Крыму туристов с начала года

"В отличие от бюджетных путешествий, при планировании отдыха "первого класса" не всегда работает правило раннего бронирования. Часто бывает выгоднее покупать билеты в бизнес-класс и бронировать пятизвездочный отель за 2-3 недели до отъезда", — сказал Абрамзон.

По словам эксперта, путешественники чаще выбирают наиболее дешевые варианты размещения — в среднем это делают за 1,5-2 месяца до заселения, однако номера более высокого уровня остаются незаполненными. Поэтому за 2-3 недели до даты заезда многие отели снижают цены на номера повышенного класса обслуживания и предлагают дополнительные скидки при бронировании от двух дней проживания, такое происходит даже в высокий сезон, отметил он.

Директор по продукту "Яндекс Путешествий" заявил, что один из рискованных, но, возможно, самых выгодных вариантов сэкономить на авиабилетах — положиться на удачу. "Если на рейсе овербукинг, вас могут бесплатно пересадить в бизнес-класс из эконома. Для этого нужно успеть зарегистрироваться на рейс одним из последних, но вряд ли это сработает, если вы летите большой компанией", — рассказал он. Однако эксперт не рекомендует использовать такой способ в сезон, потому что шансов не попасть на рейс больше, чем пересесть в бизнес-класс.

По мнению Абрамзона, сэкономить на билетах можно, приехав в аэропорт за 2-3 часа до вылета и повысив класс обслуживания на месте. "Условно, билет эконом-класса стоит 5 тысяч рублей, бизнес-класс — 25 тысяч рублей. Но перед вылетом повышение до бизнеса может стоить 5 тысяч рублей, что будет значительно выгоднее. Про апгрейд можно уточнять на стойке регистрации или перед посадкой", — объясняет он.

Как отметил эксперт, если туристы расскажут, что пользуются программой лояльности, часто летают одной авиакомпанией или не раз посещали отель, в котором собираются останавливаться, есть большая вероятность, что сотрудники бесплатно улучшат условия полета или проживания — переведут в бизнес-класс, переселят в более дорогой номер, подарят корзину с фруктами или поход в спа-центр.