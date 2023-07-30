МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Порядка 75% россиян, пострадавших от мошенников при планировании путешествия, сталкивались с сайтами-подделками, рассказали РИА Новости эксперты "Лаборатории Касперского" и группы компаний "Мантера" (управляет крупнейшими туристическими активами юга России — курорт "Красная Поляна", "Сочи Парк Отель"). Обанкротившиеся финны с тоской вспоминают туристов из России

"Пик активности злоумышленников приходится на предновогодний период, время акции раннего бронирования, когда объекты размещения предлагают существенные скидки, и в период с мая по август. Порядка 75% россиян, пострадавших от мошенников при планировании отпуска, сталкивались с сайтами-подделками. Зачастую речь идет о сетке фишинговых ресурсов, которые могут принадлежать одним и тем же владельцам. В зоне риска чаще оказываются популярные туристические бренды, а туристы об обмане порой узнают только на стойке регистрации в отеле", — сообщили в "Мантера".

Остальные 25% пришлось на фишинговые сообщения в телеграм-каналах и фиктивные рассылки. Специалисты отметили, что с уходом международных систем бронирования, уменьшением выездных направлений, банкротством ряда туроператоров и туристических агентств мошенники переключились на внутренний туризм. Как отметила старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова, время планирования путешествий и сам сезон отпусков — период, когда мошенники активизируются, "потому что в предвкушении отдыха люди могут терять бдительность".

"Мы напоминаем о необходимости сохранять бдительность и проявлять осторожность при планировании поездок. Проверяйте подлинность сайтов, пользуйтесь надёжными платформами бронирования и никогда не сообщайте личную или финансовую информацию без надлежащей проверки", — сказала Свистунова. Россиянам назвали страну, где за год не вырос средний туристический чек

Эксперты группы компаний "Мантера" и "Лаборатории Касперского" рекомендуют ряд шагов, которые помогут обезопасить туриста при планировании отдыха. Первое — придерживаться сайтов с хорошей репутацией: при бронировании билетов пользоваться проверенными и известными платформами бронирования, сайтами авиакомпаний и отелей. При этом эксперты рекомендуют остерегаться незнакомых или подозрительных сайтов, предлагающих невероятно низкие цены или требующих предоставления избыточной персональной информации.

Вторая рекомендация — проверять подлинность сайта, прежде чем совершать какие-либо операции или предоставлять личные данные, а также не вводить свои данные на сайтах с опечатками или необычными доменными именами. Помимо этого эксперты советуют читать отзывы в авторитетных источниках и тщательно изучать информацию об объектах размещения, авиакомпаниях и туристических агентствах, а также использовать на всех устройствах надежное защитное решение с защитой от онлайн-мошенничества и фишинга.